El capità diu adeu

Pel que fa a la segona temporada amb els tricolor, va anotar una mitjana de 6,41 punts, va capturar 3,58 rebots i va obtenir 8,23 punts de valoració. En total, va jugar 34 enfrontaments de la lliga regular i tres pel títol, a més de la primera fase de l’EuroCup, en la qual va ser una peça fonamental. Finalment, en la darrera temporada, Stevic va anotar una mitja de 5,95 per duel, va capturar 3,09 rebots i va obtenir una valoració de 7,09 minuts en els 13 minuts per duel jugats.

El serbi va arribar al MoraBanc procedent del Montakit Fuenlabrada i en la seva primera temporada va anotar una mitjana de 9,34 punts per partit, va capturar 4,27 rebots per enfrontament i va obtenir un total de 10,62 punts de valoració de mitjana en els 17 minuts jugats. Va jugar 29 enfrontaments ACB i tres dels play-off pel títol.

El jugador, de 35 anys i de 2,04 metres d’alçada, es va lesionar el passat més de març en el partit de l’EuroCup contra l’Asvel Villeurbanne i va haver de passar per quiròfan per una fractura en el radi del braç esquerra, fet que li va impedir que es pogués acomiadar de la seva afició a la pista. Ara, es desconeix el seu futur, però la voluntat del jugador era la de tenir un canvi després d’haver-se recuperat totalment de la lesió.

Acaba un cicle. Oliver Stevic, qui era el vigent capità del MoraBanc Andorra, marxa. Ho fa després de tres temporades, les millors de la història del club en les quals, any rere any, primer amb Joan Peñarroya i després amb Ibon Navarro, ha estat una peça essencial.

