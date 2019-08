Hannah assegura que vol «construir una bonica comunitat amb els meus companys»

El recentment fitxat Clevin Hannah va parlar per primera vegada. D’aquesta manera va assegurar que «el meu objectiu personal és, primer de tot, ajudar a construir una bonica comunitat amb els meus companys, entendre’ns els uns als altres i aconseguir això és fonamental per jugar bé junts». «Un cop assolit això estarem millor preparats per competir a l’ACB, que és una lliga molt difícil plena de talent, bons equips i grans jugadors. El primer serà estar junts, veure del que som capaços i després fer plans», afegia i sentenciava que «òbviament entre els nostres objectius estarà intentar jugar la Copa i els play-off».

En aquesta línia, va indicar que Ibon Navarro va ser un dels principals factors per fitxar per l’equip. «Vam tenir una etapa molt bona a Múrcia en la què vam gaudir molt, és un entrenador competitiu dels que sap extreure el màxim d’un equip», subratllava i reiterava que «estic molt content de tornar a jugar per a ell a Andorra.»

A més, va reiterar que «entenc molt bé el que Ibon vol que aporti a l’equip aquesta temporada i estic content amb el rol que tindré». «A banda de jugar de base la meva funció serà ajudar els jugadors rookies a l’ACB que hi ha en la meva posició, ajudar-los el millor que pugui perquè s’adaptin», afirmava i comentava que «Massenat i Senglin són jugadors amb molt talent que ens han d’ajudar molt amb la pilota i sense ella». «Serà bo per a tots, estic segur», destacava i reiterava que «has d’estar preparat per competir absolutament tots els partits».

Així mateix, va explicar que «quan vaig arribar a la lliga, amb la Penya, el MoraBanc Andorra acabava de pujar de la LEB Or i ja aleshores es deia que era un club dur i competitiu que sempre mostrava determinació per guanyar». «Estic molt content de formar part d’aquesta tradició i de jugar en un club diferent, que representa un país, tinc moltes ganes de viure aquesta experiència», reconeixia Hannah.