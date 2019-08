Bernal deixarà Andorra i marxarà a Mònaco

A París no va sonar El Gran Carlemany. Però una part d’Andorra si estava a l’esglaó més alt del podi perquè el darrer Tour d’Egan Bernal és també andorrà, ja que sense els entrenaments al Principat, la seva victòria no hauria pogut ser. Bernal, que resideix a Arinsal, és un gran amant del país però a finals d’any marxarà a viure a Montecarlo, Mònaco. Així, segons va explicar Giuseppe Acquadro, mànager del ciclista, al portal italià Tutto Bici, «a finals d’any marxarà perquè a Montecarlo hi ha molts ciclistes, especialment de l’Ineos». «És millor quedar-se allà», sentenciava. Acquadro, per cert, també viu a Mònaco, igual que Chris Froome, que aquest any no va poder disputar la ronda gal·la després del seu accident i va deixar als aficionats amb les ganes de veure’l lluitar pel mallot groc. Tot i això, l’Ineos també té estructura a Andorra i algun company, com David de la Cruz.

Per altra banda, a Bernal se l’ha vist moltes vegades fent vida pel país i ell sempre s’ha manifestat encantat de poder residir aquí, a més de pedalar amb tot el grup de ciclistes residents que cada dia a les 11 surten puntualment de la plaça de la Rotonda per entrenar i acaben recuperant-se al cafè Odei d’Escaldes-Engordany, la casa del ciclisme a Andorra.

Bernal, nascut a Zipaquirá i de tan sols 22 anys, va fer història el passat 28 de juliol quan va marcar una fita importantíssima per a l’esport colombià, proclamar-se campió del Tour, davant d’uns Camps Elisis plens de compatriotes, que es van deixar les goles cantant l’himne i cridant, entregats al jove ídol que ja estava cridat a ser un dels grans. Van plorar, van riure i van fer història. I amb ells, també Andorra.