Ferré acaba en tercera posició a la pujada de Font-Romeu

Per un altre costat, Gerard de la Casa (Seat Ibiza Kit Car), malgrat no disputar la prova de Font-Romeu amb la seva mecànica habitual, va estar en tot moment entre els millors turismes i, finalment, va aconseguir acabar en una meritòria tercera posició.

Per la seva banda, Edgar Montellà i Felipe Brandao es van acollir a la possibilitat que ofereix la Federació Francesa d’Automobilisme (FFSA), de compartir vehicle en una prova de muntanya. Montellà va aconseguir un top cinc entre els CM mentre que Brandao es va classificar en la catorzena posició de la mateixa classificació.

«Sens dubte, amb una quinzena de pilots en la llista d’inscrits, alguns de reconegut nivell, la prova era, a priori, complicada», comentava Ferré i explicava que «de totes maneres crec que hem estat a un bon nivell i des del primer moment hem demostrat que podíem entrar en la lluita pel triomf dels CM». «Al final hem estat a dues dècimes del triomf, encara que per darrere Dimitri Pereira ha quedat a menys d’una dècima i ens ha complicat el podi absolut fins a l’últim moment», afegia.

Raül Ferré (Speed Car GTR), debutant en la prova de muntanya disputada en la localitat francesa de Font-Romeu (36a Course de Côte Font Romeu), va presentar ja en la primera pujada les seves ganes de ser al podi absolut, una posició que finalment va concretar millorant el seu crono en l’última ascensió. A més de ser tercer en categoria absoluta, Ferré es va situar en la segona posició entre els CM.

