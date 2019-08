L’FC Andorra s’estrena contra el Terrassa a casa

Quant al format de la competició, és un sistema d’eliminatòries a partit únic, i en cas d’empat a la finalització del duel, es procedirà als llançaments de penals. Per tant, si els tricolors superen als del Vallès Occidental, passaran a la segona eliminatòria i s’enfrontaran al Lleida o al Cerdanyola l’11 d’agost (depèn de qui guanyi). Si també vencen el 18 d’agost, passaran a la quarta eliminatòria, punt en què s’afegeixen a la competició els tres equips de la Segona Divisió.

