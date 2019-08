Marín i Marsol neguen manca d’higiene en les seves parròquies

«Onada de calor, carrers principals bruts i festa major. Una mica de vista, senyors dels comuns», va piular ahir Andorra Denúncia etiquetant específicament els comptes oficials de les corporacions d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany. La queixa anava acompanyada de diverses fotografies en què es veia la brutícia a diferents carrers de les valls centrals, sobretot en mobiliari urbà, com papereres, bancs o jardineres.



Unes imatges que segons la cònsol major escaldenca, Trini Marín, no fan justícia a la realitat de la parròquia, que «en, general, està bastant neta». Tot i que el tuit atribueix la brutícia a les festes majors d’aquests darrers dies, Marín va considerar que realment es tracta d’incivisme perquè la majoria de taques que hi ha a terra són miccions de gossos, quelcom prohibit en l’ordinació municipal, tot i que no sancionable com a Andorra la Vella, que imposa multes de fins a 100 euros als propietaris de gossos que no portin una ampolleta d’aigua per ruixar-les. En aquest sentit, la cònsol major també va explicar que alguns productes que s’utilitzen per netejar les restes que deixen els animals són químics i corrosius, de manera que sovint deixen marques al paviment –malgrat que aquest estigui net– malmeten el mobiliari de la via pública.



Per la seva banda, la màxima mandatària de la capital, Conxita Marsol, va reconèixer que «nosaltres tenim un especial problema amb les miccions dels gossos i intentem conscienciar els ciutadans». En cas, que les ordinacions no siguin prou, Marsol no va descartar prendre mesures més contundents. Després d’assegurar que «jo volto molt», la cònsol va sentenciar que «els carrers estan nets» i va atribuir les denúncies al començament «d’una campanya política», en clara al·lusió a les eleccions comunals del pròxim mes de desembre.

Poca pluja i molta gent

Tal com Marín va explicar, cada dia a les 06.00 del matí el servei de neteja del comú es posa en marxa i «sovint» es fan «neteges intenses» amb maquinària especial. A més, el fet que faci tants dies que no plou «no ajuda» a la neteja general de l’espai públic, opinió que també va compartir Marsol.



En qualsevol cas, Marín va recordar que existeix una aplicació mòbil a través de la qual es pot enviar una foto a les autoritats denunciant qualsevol situació que es trobi inapropiada i el comú «actua de seguida». Amb tot, la cònsol va reconèixer que durant l’estiu tant per l’avinguda Carlemany com per Meritxell «cada dia» passa molta gent i molts turistes i «és normal» que s’embruti una mica més de l’habitual.



D’altra banda, Marín va anunciar que després de l’estiu s’adjudicarà l’empresa responsable d’investigar l’ADN dels gossos que facin les seves necessitats al carrer, el qual permetrà identificar i sancionar els seus amos. Tot i que encara no se sap quin serà l’import de les multes, la cònsol major va avançar que hi haurà diferents sancions i que aquestes seran les mateixes a totes les parròquies.