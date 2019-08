Enxampat un motorista circulant a 229 km/h

Conducta temerària i que posa en risc les persones que transiten a la carretera. Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment un motorista per circular a 229 km/h per una carretera comarcal al municipi d’Isona i Conca Dellà. En aquest tram de la via la velocitat màxima era de 90 km/h. El pilot temerari és un home de 33 anys, de nacionalitat russa i resident a la localitat de Salou.

Segons va informar la Policia, els fets es van produir en un control de velocitat que agents de trànsit havien muntat a l’altura del punt quilomètric 50,5 de la carretera C-1412b, que connecta Tremp amb el coll de Comiols, a la comarca del Pallars Jussà. Poc després de les vuit del vespre, els Mossos d’Esquadra van detectar una motocicleta, amb matrícula espanyola, que circulava per damunt dels 225 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Per tant, doblava amb escreix la velocitat autoritzada; concretament, la superava en prop del 150%.

Uns quilòmetres més endavant una segona patrulla dels Mossos d’Esquadra va aturar l’infractor i li van notificar al moment que seria denunciat penalment per circular amb una velocitat considerada com a delictiva pel codi penal i amb la qual posava en perill no només la seva pròpia vida, sinó també la de totes aquelles persones que puguin estar utilitzant la carretera.

El presumpte delinqüent viari haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.