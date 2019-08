Immersió cultural xinesa d’una desena d’estudiants

L’UdA compta en el seu programa d’estudis amb sis nivells diferents de xinès, en els quals no només es tracta d’aprendre l’idioma, sinó també la cultura del país asiàtic.

Els representants del Principat realitzen estades diferents. Els estudiants de xinès realitzen un curs intensiu amb classes d’aquest idioma a Pequín i Xangai, i completen la formació coneixent indrets del país i de la seva cultura, realitzant diferents tipus d’activitats. L’estada està organitzada per la Fundació Institut Confuci Barcelona (FICB) i la Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín. L’estudiant de Ciències de l’educació va participar a Pequín i Tianjin en una estada d’immersió cultural amb gent de diversos països, acudint a xerrades i realitzant visites culturals, a més de participar en un taller de cal·ligrafia. La FICB va organitzar-la conjuntament amb l’Institut Internacional d’Estudis Xinesos, l’Oficina d’Instituts Confuci i l’Oficina d’Assumptes d’Estudiants Estrangers.

Nou estudiants de l’Aula Confuci d’Andorra i una acabada de titular en Ciències de l’educació per la Universitat d’Andorra (UdA) prenen part en estades d’estiu a la Xina, en un campus que els permet conèixer la cultura del gegant asiàtic i l’idioma que estudien.

Per Joan Josep Blasco

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació