Detingut un home per amenaçar un altre amb una arma elèctrica

La Policia va arrestar durant la setmana passada 23 persones, entre les quals destaquen les efectuades durant les festes majors de Sant Julià i d’Andorra la Vella. A més, els agents van arrestar un home resident de 69 anys per esgrimir una arma elèctrica en públic i efectuar una descàrrega a l’aire a l’esplanada del carrer Doctor Vilanova, on s’ubiquen les atraccions de la festa major de la capital. Els fets van ocórrer la tarda de diumenge, quan hi havia «molta afluència de gent, majoritàriament menors d’edat», va precisar el servei de l’ordre en el balanç setmanal publicat ahir. L’home va treure l’arma després de ser increpat per una altra persona.



D’altra banda, els agents van detenir una sisena persona durant els actes festius a la localitat laurediana. Una jove resident de 22 anys va ser controlada per una baralla entre joves la matinada de dimarts, dues hores abans que es produïssin els aldarulls. La patrulla va constatar que la interessada havia agredit una adolescent menor d’edat.

Alcoholèmia de 2,49 g/l

Sis homes, tots residents, van donar una alcoholèmia positiva al volant. En concret, un resident de 48 anys va donar bufar 2,49 grams d’alcohol per litre de sang després de patir un accident amb danys materials la nit de divendres.



El cos de l’ordre va detenir un home resident de 46 anys per un nou cas de violència de gènere. L’interessat va presumptament agredir la seva dona i la filla menor d’edat després d’una desavinença conjugal la tarda de dilluns passat en el domicili familiar situat a la capital.