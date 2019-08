Les veus femenines agafen protagonisme a Encamp

El concert de Les Fourchettes serà dijous. Es tracta d’un quartet femení compost per Paula Sánchez-Valverde, Iris di Cassi, Eulàlia Rosai Elia Piera. Oferirà un recital de música a cappella gestada amb bon gust i des del domini de la tècnica i, sobretot, des de l’emoció de les seves integrants. Presenten un repertori que homenatja els grups vocals femenins dels 50 i els 60. Les Fourchettes reivindiquen el barbershop, un gènere tradicionalment masculí que fan seu per interpretar cançons des dels estàndards de jazz a les versions de pop-rock més modern. Aquest grup català va aparèixer al programa de televisió La Voz i l’abril passat va guanyar la medalla d’or al concurs nacional de quartets SABS En Armonía Convention, convertint-se en la primera formació estrictament femenina en adjudicar-se el màxim guardó de l’esdeveniment. L‘actuació es produirà a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp a les 22.00 h.

Saz presenta un concert líric amb un repertori que recordarà al públic assistent els grans clàssics populars internacionals amb un clar protagonisme de la música catalana, tot des d’un punt de vista musical molt innovador i personal. El recital es portarà a terme a l’església de Sant Romà de Vila, que per primera vegada acollirà un esdeveniment de l’Encamp en clau de llum. Els espectadors tindran l’oportunitat, per tant, de ser en un indret inèdit del cicle. Començarà a les 22.00 hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació