El retrocés del dièsel fa caure la venta de cotxes al juliol

Quant a la tipologia de vehicles, els turismes van caure un 10,9%, les motocicletes van descendir un 10,1% i, per contra, els camions van créixer un 12,1% durant el mes de juliol.

La davallada del dièsel ha anat acompanyada també del descens de matriculacions de vehicles de gasolina. D’aquesta manera, al darrer mes de juliol hi ha hagut 246 matriculacions, xifra que representa un 8,9% menys que al juliol del 2018. No obstant això, i a diferència del dièsel, la venta de vehicles d’aquest carburant en els darrers 12 mesos sí ha crescut un 6,5%. Pel que fa als vehicles elèctrics, el seu enfonsament també és una constant als concessionaris del Principat. Les matriculacions van descendir un 36,4% al juliol del 2019 i van registrar una caiguda del 34,7%, en comparació amb els darrers dotze mesos.

El retrocés del dièsel és una tendència que es es referma cada vegada que Estadística publiquen les dades de matriculacions de vehicles. I el passat mes de juliol no ha estat una excepció. Així doncs, en comparació amb el mateix període de l’any passat les vendes de vehicles amb aquest carburant van caure un 8,2%. El percentatge del gasoil s’agreuja significativament en comparar els 1.826 vehicles venuts entre l’agost del 2017 i el juliol del 2018 respecte els 1.397 vehicles venuts dels darrers 12 mesos, el que representa una caiguda del 23,5%.

Per El Periòdic

