Tal dia com avui... de fa 14 anys

Teresa Cabanes, portaveu de l’Associació de Dones Migrants i d’Andorra (ADMA), va reivindicar la necessitat d’incloure aquest telèfon en el protocol per agilitzar i facilitar la denúncia tenint en compte les reticències que ja tenen les persones víctimes de violència domèstica a l’hora de demanar ajuda.

Un total de 41 sol·licituds corresponents a set dones i 34 homes d’origen andorrà d’entre 19 i 35 anys van presentar-se a les proves per formar part del cos policial.

El Cap del Carrer va ser escenari un cop més de la inauguració d’una Festa Major que va mantenir l’engrescadora proposta del Mercat Medieval com a protagonista.

El Grup de Dones va enviar una carta a la ministra de Salut, Benestar Social i Família, Montserrat Gil, on es reclamava que es posés a disposició ciutadana un telèfon públic per denunciar casos de violència domèstica.

Per El Periòdic

