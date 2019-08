Marsol realça la participació en unes festes «sense incidents»

Finalment, la cònsol va subratllar que la raó de l’absència dels focs artificials és «per un tema que em sensibilitza molt» com és el de «no posar en perill el bosc». La Festa Major es va tancar ahir i un dels últims esdeveniments va ser el concert del grup colombià Morat, que va aplegar unes 4.000 persones.

Tot i tenir present els recents aldarulls de Sant Julià de Lòria, Marsol va afirmar que el dispositiu policial «ha estat el mateix que el de cada any. Sempre tenim una empresa de seguretat i la policia ha donat el mateix servei». En aquest sentit, la cònsol va assegurar que tant sols durant l’actuació dels Catarres va haver-hi més d’agents «perquè hi havia molta afluència de gent però dins de la normalitat absoluta d’Andorra la Vella». «Programem els actes molt d’hora, la festa major d’Andorra la Vella funciona d’una altre manera», va afegir Marsol.

Per Adrià Esteban

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació