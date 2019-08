Les problemàtiques de les dones centraran la nova llei

La Llei d’igualtat al tracte i la no discriminació que va aprovar l’Executiu de Toni Martí a les acaballes de l’anterior legislatura és molt àmplia i no recull totes les problemàtiques que pateixen les dones al Principat. És per això que les associacions feministes es reuniran amb el nou secretari d’Estat i Participació Ciutadana, Marc Pons, per marcar les línies per començar a marcar les línies del futur text, que previsiblement estarà enllestit al 2021.

Sortida del Llibre Blanc de la Igualtat, recull els sis col·lectius considerats com a vulnerables, que són les dones, el col·lectiu LGTBI, persones amb diversitat funcional i capacitats especials, persones nouvingudes, infància i gent gran, «però el gènere queda molt dispers», va afirmar la cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, en declaracions a l’ANA, tenint en compte que «les dones som la meitat de la població».

Si bé és cert que la llei «va posar molt èmfasi en la dona», la llei actual ofereix «un marc molt genèric». En aquest sentit, Porras veuria amb bons ulls «una llei específica» on quedin explícites «totes les mesures i totes les accions possibles per aconseguir la igualtat entre homes i dones». Un altre dels projectes a punt de començar a definir-se és l’Observatori de la Igualtat, recollit també en la llei ja aprovada.

Així mateix, l’àrea d’Igualtat ja fa tres anys que ofereix formacions de perspectiva de gènere i d’atenció a les víctimes als sectors que s’hi vinculen dia a dia. «Ja les hem fet a gairebé tots els àmbits però la feina no s’acabarà», va afirmar la cap d’àrea, «perquè el món, les problemàtiques socials i la manera d’intervenir canvien», a més que és una de les mesures contemplades a la llei per a l’erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, va informar l’ANA.

En el curs, enfocat a cadascun dels col·lectius amb què tracten, se’ls mostra de quina manera han de tractar a les víctimes, és a dir, «què han de dir i què no, com han d’intervenir o els indicadors que mostren les dones maltractades». Durant la jornada, que sol ser de 9 del matí a 5 de la tarda per a grups d’unes quinze persones, també es fa una aproximació teòrica, tractant «els conceptes bàsics o el marc jurídic andorrà».