Ensurt per una topada entre un cotxe i un patinet elèctric

L’auge del patinet elèctric ha donat més d’un ensurt al Principat i en altres indrets. La irrupció amb força d’aquest mitjà de transport ha provocat un fort debat sobre la convivència entre els conductors d’aquests aparells amb els cotxes i els peatons. A través de Facebook, una resident va denunciar que va patir un accident dimecres contra un patinet elèctric que va provocar importants danys materials al seu cotxe.

En un missatge a la plataforma social, la conductora mostra com el retrovisor del seu cotxe i el vidre van quedar fortament malmesos, i al mateix temps alerta de la falta de regulació per a aquest tipus de ginys.

Malgrat que el Govern hi està treballant i està previst que a la tardor es presenti com conviuran aquests aparells al carrer, la denunciant demana que els conductors d’aquests aparells circulin amb una assegurança. Tot i això, el buit legal existent sobre la regulació d’aquests aparells que hi ha actualment dificulta la convivència al carrer.

Es desconeix l’indret exacte on va tenir lloc l’accident, però no hi van haver ferits. De fet, l’usuària que ha donat a conèixer els fets que van tenir lloc la setmana passada especifica que el conductor del patinet elèctric portava casc. L’afectada, però, recorda el fort ensurt que es va emportar per l’accident.