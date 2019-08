Tal dia com avui de fa 17 anys

El Principat té un risc «alt» per abastir-se en els pròxims anys

Els músics de Barcelona van oferir un concert de fusió per tancar el programa de la festa major de la capital al Parc Central.

El col·lectiu va valorar de forma positiva però «amb condicions» el projecte de llei i va recordar que no equiparava el país als estats europeus.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació