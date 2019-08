Una dona ferida després de bolcar el seu vehicle

Una turista de 60 anys ha resultat ferida aquest matí després que el vehicle que conduïa, un Fiat Panda amb matrícula espanyola, bolqués a la carretera de Fontaneda. Tal com ha informat la Policia, els fets han tingut lloc pels volts de les 9.20 hores, al punt quilomètric 0,450 de la CS140 i només s'hi ha vist implicat el vehicle conduït per la dona ferida. Ha estat traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb contusions múltiples, però aquestes no són greus i serà donada de alta en breu.