La Policia no té constància que la fugitiva britànica operés al país

L’Agència Nacional del Crim (NCA) del Regne Unit va llançar una alerta a finals de la setmana passada per mirar de localitzar 11 delinqüents fugitius que sospiten que tenen connexions amb Espanya i de retruc, alguns, amb Andorra. Seria el cas de Sarah Panitzke, buscada per l’ens britànic, que està acusada de blanquejar, juntament amb el grup organitzat del qual formava part, aproximadament mil milions de lliures (el que serien 1.085 milions d’euros) procedents de múltiples fraus amb l’IVA. La policia andorrana, no obstant això, té constància de res, és a dir, ni que hagi estat al país, ni que hagi delinquit des d’aquí ni tampoc tenen activada cap alerta de cerca internacional, van indicar ahir fonts del cos.



Després que l’NCA publiqués l’alerta, la Guàrdia Civil va fer una crida a través del compte de Twitter per aconseguir mobilització ciutadana i així mirar de capturar-los. Segons les autoritats britàniques, Panitzke va viatjar «sovint» a llocs com Dubai, Espanya i Andorra per dur a terme els delictes econòmics i financers.

Aspecte

La dona, originària de Fulford, a prop de York, té 45 anys, mesura aproximadament 1,65 centímetres i, segons les autoritats, té accent de Yorkshire. En l’alerta feta pública per l’agència britànica s’especifica que Panitzke va fugir el maig del 2013, abans que acabés el seu judici. Els 18 integrants de la seva banda sumaven una condemna global de 135 anys de presó.



Amb aquesta alerta, llançada conjuntament amb l’entitat Crimestoppers, es pretén que turistes i residents britànics escampats pel món, especialment en els països europeus on es pensa que tenen vincles els delinqüents, puguin identificar-los i ajudar a les autoritats a detenir-los. En el marc d’aquesta campanya s’ha aconseguit capturar fins a 84 fugitius, entre els quals narcotraficants, presumptes delinqüents sexuals o presumptes assassins.



Es creu que els 11 que formen part de la llista on consta Panitzke tenen vincles amb Espanya, però alhora s’alerta que poden haver-se mogut per altres països amb identitats falses.



Des de l’NCA emarca que hi pot haver persones al Regne Unit amb «informació vital» sobre la localització dels fugitius i per això demanen que els la facin arribar, ja que creuen si l’atenció es centra sobre ells, ho tenen més difícil per ocultar-se.