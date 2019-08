L’avaria elèctrica afecta a tot el país menys Canillo i el Pas

El Principat té un risc «alt» per abastir-se en els pròxims anys

En el marc de les festes majors d’Andorra la Vella qui també es va veure afectat per l’avaria elèctrica va ser el grup de música Morat, que després d’haver començat el concert amb cert retard va haver d’interrompre la seva actuació abans de finalitzar la primera cançó a causa del tall. Els membres de la banda colombiana van veure’s obligats a tornar a engegar els seus equips musicals i per aquesta raó el concert va romandre aturat durant uns minuts.

El tall, que va tenir una duració d’uns cinc segons, va venir motivat per un problema de la línia d’Espanya que alimenta a Andorra, segons va informar FEDA. El servei es va restablir de manera automàtica i des de la parapública van limitar-se a definir-ho com un «incident puntual».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació