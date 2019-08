El comú es planteja repetir l’aquaparc per al proper estiu

Una solució d’emergència com va ser la col·locació d’inflables, jocs i piscines a l’Estadi Comunal per així tenir una oferta aquàtica pels infants d’Andorra la Vella s’ha convertit en un èxit de participació. Així ho indiquen les 4.000 entrades venudes durant el mes de juliol, fet que fa replantejar aquesta activitat de cara a la temporada estival 2020.

La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar a l’ANA que «d’una activitat que vam haver de muntar ràpidament ha sortit una activitat d’èxit que ha tingut molt bona acollida». Aquest fet provoca, segons Marsol, que «ens han demanat que l’estiu vinent, encara que la piscina estigui oberta, puguem mantenir aquesta activitat. Vista la bona acollida, ens ho plantejarem».

Les altes temperatures del mes de juliol, a més del bon servei de monitoratge i la dinamització de l’espai, van ajudar que tant nens com els seus pares hagin mostrat la satisfacció per l’aquaparc. «Una instal·lació com l’ Estadi Comunal també ajuda a portar a terme una activitat d’aquest tipus», vaindicar Marsol.