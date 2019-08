La radiodifusió a Andorra celebra els seus 80 anys de vida

El 7 d’agost del 1939 es feia sentir per primera vegada Radio Andorra. Per commemorar la cita, avui es realitzen una sèrie d’actes, sumant-hi també Sud Radio, les dues emissores pioneres al país.

La sala de la Valireta d’Encamp acull a partir de les 9.30 hores una taula rodona amb la presència de Carmen Alonso (locutora de Radio Andorra coneguda com Carmen del Monte), Gualbert Osorio (periodista, administrador judicial de Ràdio Andorra i autor de Ràdio Andorra. La història d’un mite que va fer història), Agustí Pifarré (locutor i tècnic dels estudis de Radio Andorra al Roc de les Anelletes), Jean Clergue (tècnic de Radio Andorra a l’edifici del pui d’Encamp), Thierry Bernard (darrer director de Sud Radio), Mari Àngels Roig (locutora de Sud Radio) i Joan Font (periodista i locutor de Sud Radio). També hi prendran part persones que han passat i treballat per les dues ràdios.

A les 13.00 h s’inaugura l’exposició fotogràfica sobre les dues emissores al Comú d’Encamp. A les 16.30 h es realitzarà una visita a Sud Radio, situada al pic Blanc del Port d’Envalira. A Radio Andorra no es pot fer per raons de seguretat, ja que l’edifici té amiant que s’ha de retirar. La jornada conclourà amb un sopar a les 20.00 h al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, que comptarà amb un ball final amb música que sonava a les dues ràdios.