Musli: «Diagne i jo podem ser complementaris»

El recentment fitxat Dejan Musli va parlar per primera vegada després del seu fitxatge pel MoraBanc Andorra. Així, el pivot va explicar que Moussa Diagne i ell «podem donar moltes coses diferents cadascú, podem ser molt complementaris». En aquesta línia, va indicar que «Andorra pot ser un molt bon lloc per a mi, ho tinc clar, per poder tenir continuïtat després d’un temps sense jugar i per poder donar a l’equip el que faci falta», remarcant que «només penso a venir a Andorra, treballar de valent, ajudar a guanyar el màxim de partits o algun títol si podem». «Aquest és ara mateix el meu únic objectiu», sentenciava.

«El club ha anat prosperant pas a pas cada temporada però s’ha de reconèixer que la passada va fer una gran feina a l’EuroCup, fent un gran bàsquet», comentava i manifestava que «estic segur que podem fer un treball similar la pròxima temporada o millor». «Penso que parlar d’aquests objectius en aquest moment no acaba de ser intel·ligent, el més important és que tots els jugadors tinguem salut per treballar intensament i que tinguem una bona connexió amb el públic», reiterava, afegint que «si fem això, obtindrem grans resultats». També va parlar de la seva relació amb Ibon Navarro. «És algú que té el poder d’entendre diferents jugadors i diferents persones i aquesta crec que és una gran virtut per a un entrenador de bàsquet o per a una persona», assenyalava. «Tenim aquesta classe de comunicació i parlem sovint de bàsquet i de tot, tinc molt bona connexió amb ell», revelava i afegia que «és un d’aquells entrenadors preparat per escoltar el jugador».

Per altra banda, l’ACB donarà a conèixer avui el calendari de la pròxima temporada.

Alexis Bartolomé torna al segon equip del MoraBanc

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir el fitxatge d’Alexis Bartolomé, que torna al club per incorporar-se a les files del sènior masculí de la Lliga EBA.

El jugador i l’entitat arriben a un acord per a la incorporació de Bartolomé per a les pròximes tres temporades.

L’aler andorrà arriba provinent de l’equip d’EBA Gallofa Cantbasket de Santander, després de finalitzar la seva etapa universitària a la ciutat càntabra.

Cal recordar que Bartolomé torna al club on es va formar amb una àmplia experiència a la categoria i amb unes xifres d’11 punts i set rebots per enfrontament. Amb els seus 21 anys, el jove jugador serà part de la plantilla d’EBA i, a més, tindrà dinàmica ACB, ja que ajudarà en els entrenaments del primer equip. També podria arribar a tenir minuts amb l’equip si rendeix com a la darrera temporada.

«Un jove valor de la casa que torna al club», va indicar l’entitat en un comunicat.