Els aparcaments d’Escaldes deixen de vendre forfets per dies

La temporada alta del turisme passa factura: els aparcaments comunals d’Escaldes-Engordany han deixat de vendre abonaments temporals destinats al públic en general i als turistes en particular. Ho han fet arran de l’alta demanda dels últims dies i per complir amb la quota, és a dir, perquè els usuaris que ja els han adquirit puguin estacionar sense problemes a qualsevol equipament de la parròquia. «Això no significa que els pàrquings estiguin totalment plens i no puguin estacionar adquirint el tiquet normal per hores», van precisar ahir fonts de la corporació. Els aparcaments privats estan en la mateixa situació i els turistes afectats es queixen de la «falta d’informació» que es topen a l’hora d’adquirir els forfets per dies.



Els principals afectats per la saturació de places d’aparcament són els turistes, ja que els abonaments temporals són més avantatjosos que haver de pagar pel total d’hores estaciones. «No avisen a l’entrada que no venen abonaments temporals, sigui pel motiu que sigui, i quan anem a la màquina a expedir-los ens topem amb un cartell que ho avisa», va explicar ahir en Manuel Pérez acompanyat de la seva dona a la sortida d’un equipament. «He hagut de pagar 25 cèntims per entrar i sortir», va afegir. A l’interior, les places lliures es podien comptar amb els dits d’una mà.



Arran de les queixes dels últims dies, una de les empleades d’un aparcament privat va admetre ahir que «els hi donem una solució si s’adrecen al punt d’informació». «Com sabem si ens hem d’adreçar allà si només indiquen que no venen més forfets temporals?», va lamentar una altra afectada, a la vegada que detallava que havia acudit a aquell aparcament «recomanada pels recepcionistes de l’hotel» on s’allotja amb la família. D’altra banda, a l’aparcament de Caldea una empleada sí que informava personalment als usuaris que volien obtenir un forfet temporal. «La llista d’espera és de 170 persones», va afirmar.

Dies «puntuals»

La situació no és nova, reconeixen des del comú, si bé precisen que «és dona en dies puntuals de l’any». Els responsables dels aparcaments privats asseguren el mateix. Els turistes, però, no comparteixen aquesta opinió i afirmen, com el cas de Pérez, que és «una estafa. Curiosament passa a l’agost. Volen que paguem més».