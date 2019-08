L’impost per la compra de vehicles dièsel s’aplicarà més endavant

El Ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha es va reunir ahir al matí amb representants de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) per conèixer de primera mà les impressions i inquietuds d’aquest sector. La trobada va tenir lloc un dia després que el departament d’Estadística donésa conèixer les dades de matriculacions del mes de juliol, que no van ser gens positives per al sector, que veu com la compra de vehicles ha caigut un 23,5% en l’últim any.

Les estadístiques van mostrar de nou que el retrocés del dièsel tant a Andorra com en altres estats es referma cada cop que surten nous estudis sobre lesmatriculacions de vehicles. Segons va informar el Govern en un comunicat, el titular de la cartera va aprofitar la trobada per explicar-los les diferents mesures anunciades al Consell General per lluitar contra el canvi climàtic, com ara la taxa dissuasiva que s’estudia aplicar en la compra de vehicles de gasoli i gasolina per tal de limitar-ne progressivament la circulació. Tot i això, Gallardo va insistir que aquesta mesura no s’efectuarà a curt termini, «pel que no repercutirà en les vendes actuals».

A banda, el ministre i els representants de l’associació també van parlar de la revisió de l’emissió de CO2 del Pla Engega d’enguany i d’altres aspectes relatius a la seguretat viària i a la inspecció tècnica de vehicles.El mes passat, la davallada del dièsel va anar acompanyada del descens de matriculacions dels vehicles de gasolina. Durant le juliol, hi van haver 246 matriculacions, una xifra que va representar un 8,9% menys respecte asl mateix mes de l’any 2018. Tot i això, la venta de vehicles d’aquest carburant ha crescut fins a un 6,5% en el global dels últims dotze mesos. Paral·lelament, la venda de vehicles elèctrics no acaa de repuntar als concessionaris del Principat.