Figueras i Gea declaren a la batllia pel segon escorcoll

La secretaria general en funcions de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Teresa Figueras, i el secretari general, Tomàs Gea, van declarar ahir a la batllia en el marc de l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. En aquest sentit, segons fonts de l’entorn de Gea, la declaració va ser «complementària» i Maria Àngels Moreno, la batlle que instrueix el cas, li va demanar «sobre un petit informe de la Policia, sobre els justificants que acompanyen la despesa dels xecs». Per altra banda, Figueras va declarar sobre la documentació incautada durant el segon escorcoll a la FAF la setmana passada, en el qual es va recopilar informació des de l’any 2012 fins al 2017.

