Rescat d’un excursionista al congost de Mont-rebei

La Direcció General d’Emergències va informar que van rebre l’avís just abans de les 7 de la tarda. Al lloc dels fets s’hi va traslladar una unitat aèria del Grup de Rescat de Muntanya (GRAE) dels Bombers de la Generalitat. L’accidentat presentava forts dolors lumbars i va ser traslladat amb helicòpter a l’Hospital de Tremp.

Els Bombers de la Generalitat van rescatar dilluns un excursionista accidentat a la zona del Congost de Mont-rebei, concretament al municipi pallarès de Sant Esteve de la Sarga, on hi ha l’accés principal a l’espai natural.

Per El Periòdic

