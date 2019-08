Els equips de Segona B i Tercera recorren l’ascens de l’FC Andorra

ProLiga, la patronal de les categories no professionals del futbol espanyol, és a dir, de la Tercera i de la Segona Divisió B, que reuneix a més de 260 entitats, va presentar ahir un recurs davant del Consell Superior d’Esports (CSD) per la compra de la plaça del Reus per part de l’FC Andorra.

En aquest sentit, l’entitat va emetre un comunicat considerant que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia interpretat «erròniament» l’article 194 del seu Reglament General i entén que «per omissió» s’exclouen com a candidats a ocupar la vacant de la Segona Divisió B els clubs que han aconseguit la categoria la temporada immediatament anterior. Precisament, aquesta és la tesi que va defensar el CE Hospitalet, que també va demanar la suspensió cautelar de la plaça.

Per tant, segons es desprèn de l’escrit, «es pot observar que a l’hora d’escollir entre clubs de la mateixa federació d’àmbit autonòmic (i també de la resta) es tenen en compte els punts obtinguts en el campionat de lliga de la Tercera Divisió en la seva fase regular i en les eliminatòries d’ascens». Així, «es dona la impossibilitat que un club que en la temporada anterior va militar en la primera de les categories d’àmbit territorial pugui optar a ser un dels clubs amb dret a ocupar la vacant de la Segona Divisió B».

Així mateix, assenyala que «és evident que el legislador volia deixar clar que els descendits de la Segona Divisió B eren d’aquesta categoria a l’hora de considerar la norma, pel que eren supeditats als que havien participat en la Tercera Divisió» i que, per tant, «els clubs que haguessin participat en la primera categoria d’àmbit territorial, no podrien considerar-se de Tercera i, en conseqüència no podrien optar a l’ascens», afegeix. «No contempla en cap cas l’ascens d’un equip de categoria regional, perquè esportivament no havien optat a això», conclou.

Per un altre costat, la directiva del Reus segueix treballant per demanar la suspensió cautelar de baixar-los a la Tercera Divisió. Tot i això, l’FC Andorra ja ha estat admès a la categoria.