El Grup MoraBanc unifica la seva activitat en una sola fitxa bancària. Fins ara, el grup disposava de dues fitxes, Mora Banc SAU i Mora Banc Grup SA, provinents de Banca Mora i Banc Internacional, tot i que a nivell pràctic ja fa anys es treballa amb una única marca: MoraBanc.

Aquesta simplificació aportarà una major agilitat al grup i respon als valors d’eficiència que actualment representen MoraBanc. Aquesta unificació s'engloba en el seu pla estratègic de creixement. L'entitat va tancar l'exercici 2018 amb un creixement del 2,3% del benefici net, que s'ha situat en 24,1 milions d'euros. L'entitat creix per segon any consecutiu i manté així la tendència positiva refermant un balanç fort amb la millora de les seves ràtios principals

La bona marxa de MoraBanc ha estat reconeguda internacionalment amb premis de referència durant el 2018. L'entitat ha estat designada com a Banc de l'Any a Andorra per la revista The Banker. Les inversions contínues i ambicioses per liderar la banca digital també han tingut el seu reconeixement.