Victòria a la Copa Catalunya en el primer partit de la temporada

Gabri García va explicar ahir que «sabíem la dificultat que tindria el rival pels partits d’avantatge que portava el rival». «És una manera de veure com arribàvem, de patir una mica», remarcava i afegia que «estic molt content de la primera part, hem estat superiors». «A la segona, el tema físic ens ha condicionat», comentava i reiterava que «estic content amb el treball i pel resultat». «Començar amb un partit oficial no ens ha deixat marge», sentenciava.

A la represa, amb un 1 a 0 a l’electrònic, els visitants van sortir a la gespa posant contra les cordes al conjunt de Gabri, de manera que al minut 56, Toni Pelegrín, va fer el gol de l’empat, rebentant la porteria de Nico Ratti. Però poc va durar, ja que Moha Keita es va quedar sol per la banda esquerra i es va entendre a la perfecció amb Forgas, que el va acompanyar en la jugada, el qual li va tornar la pilota perquè aquest l’enviés al fons de la porteria, sense cap rival que el pogués aturar.

Així, els visitants van anar creixent fins que al minut 38, quan l’àrbitre va anul·lar un gol de Toni Pelegrín per fora de joc. Això va suposar un avís important, sobretot després que Sergi Arranz quasi anotés. El toc d’atenció va servir perquè just abans d’acabar la primera part, Adrià Vilanova firmés un autèntic golàs de xilena després d’un fora de banda.

Poc després, Rubén Bover també ho va intentar però no va trobar la porteria. Malgrat aquest inici, el Terrassa va augmentar el seu nivell i la seva gran oportunitat va arribar al 23, per part de David Corominas. Però Javi Martos la va salvar amb classe.

D’aquesta manera, la primera oportunitat clara va ser, per descomptat, d’Ernest Forgas, que assistit pel nou fitxatge Miguel Palanca, va tenir l’ocasió de superar al porter José Ortega.

Els andorrans van començar mostrant un gran nivell, amb ganes de no fallar en la seva estrena. Per davant tenien a un Terrassa molt endollat, que arribava després de guanyar al Torneig d’Històrics del futbol català.

Millor estrena, impossible. L’FC Andorra de la Segona Divisió B espanyola va començar a rodar ahir, ho va fer en un duel d’alt voltatge contra el Terrassa FC, corresponent a la primera ronda de la Copa Catalunya. Els tricolor van aconseguir imposar-se i, per tant, superar la primera ronda de la competició, després de vèncer per 2 a 1.

