El MoraBanc arrencarà la temporada contra el València

El Principat té un risc «alt» per abastir-se en els pròxims anys

Per altra banda, el cap de setmana del 21 i 22 de desembre el MoraBanc jugarà contra el Reial Madrid i finalitzaran la primera volta contra el Baxi Manresa. El Madrid visitarà el Poliesportiu el cap de setmana del 28 i 29 de març i finalment, la fase regular acabarà contra el 'Fuenla'.

La Lliga Endesa ja coneix el seu calendari. El MoraBanc Andorra començarà la temporada el dijous 26 de setembre a la Fonteta, contra el València Bàsquet on milita Quino Colom. Després, hi haurà una doble jornada a casa, primera el dissabte 28 de setembre, a les 18 hores, els tricolor rebran al Montakit Fuenlabrada i en la següent jornada al Barça Lassa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació