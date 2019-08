La llacuna panoràmica i la nova piscina de Caldea, a punt a l’octubre

Encara no s’ha acabat la temporada d’estiu i a Caldea ja es preparen per estrenar dues novetats importants de cara a l’hivern que ve: la llacuna panoràmica i la nova piscina interior lligada a l’ampliació del club de socis. Les dues obres tenen la mateixa data d’entrega: el 15 d’octubre. Això farà que la piscina panoràmica arribi amb una mica de retard, «un parell o tres de setmanes», però el director general de Caldea, Miguel Pedregal, destaca que «l’important era tenir-la abans de la temporada d’hivern i tenim marge. Hi serem a temps segur».



D’altra banda, l’altra obra en què es treballa és l’ampliació del club de socis en el local situat als baixos d’Inúu. «Tindrem una nova recepció amb accés directe des del carrer perquè els socis tinguin la seva pròpia entrada, fem dos grans vestuaris, que agrairan especialment les dones perquè el que tenen ara és força petit i com a gran novetat incorporarem la piscina de natació de tres carrils i 25 metres de llarg i una zona d’entrenament personal», detalla Pedregal.



El director general de la instal·lació considera que el club de socis esta totalment consolidat. «Penso que estem de moda. Tenim molts socis i molta gent que se’n vol fer», apunta, afegint que amb l’ampliació es podrà eliminar la llista d’espera actual. De fet, el club compta amb 2.600 membres i l’objectiu «ambiciós» que es fixen amb l’ampliació és poder assolir els 3.500. «Amb tot això tindrem la cirereta, perquè teníem una mancança d’esport de raqueta i per això es van fer les pistes de pàdel i ara amb la piscina, la sala de fitness i les activitats col·lectives, penso que tenim una oferta molt completa, fins i tot per sobre dels millors clubs de Barcelona o Madrid», afirma. Igualment, celebren la confiança del client del país. «Com a empresa no pots operar d’esquena a la gent de la teva comunitat, a més, la gent del país són els millor ambaixadors de la marca», conclou.

Ingressos

Un dels grans avantatges que representa per a la Semtee el club de socis és que aporta ingressos lineals al llarg de l’any, i amb això «aconseguim desestacionalitzar els ingressos, suavitzem l’estacionalitat típica del mercat turístic i diversifiquem el negoci», apunta Pedregal, que admet que l’estiu passat ja van ajudar a equilibrar un estiu «discret». Actualment la facturació del club representa entre el 10 i el 20 de la facturació total.