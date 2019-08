El Retaule de Sant Ermengol espera un miler de visitants

L’espectacle medieval del Retaule de Sant Ermengol, representat al claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell, ja ha assolit la meitat de les vuit funcions previstes i des de l’entitat que coordina la representació es mostren expectants de cara a poder superar el miler de visitants. Això significaria doblar la dada de l’any passat. L’obra encara es pot veure fins aquest dissabte dia 10, cada nit a les 22.00 hores. En aquest sentit, el president del Patronat del Retaule, Jesús Galindo, va dir a l’ACN que confia en poder «remuntar» les xifres de l’edició passada, en què es va decidir reduir a cinc el nombre de funcions per «optimitzar» recursos i, a més, la pluja va obligar a suspendre’n una. Galindo confia a superar àmpliament el número de visitants assolits al 2018.

Participació dels menuts

Pel que fa a l’elenc d’actors, tant el president del Patronat com el director artístic de l’espectacle, Xavier Piguillem, van assenyalar que els darrers quatre anys s’ha produït una certa renovació i increment de participació; cosa que, van assegurar, contribueix a garantir-ne la seva continuïtat en el futur. De fet, en aquesta 46a edició hi pren part en algunes funcions un nadó de dos mesos i també un nen de dos anys. Tanmateix, la soprano Laura de Castellet interpreta en viu el Cant de la Sibil·la a totes les representacions. Tot i això, l’objectiu és aconseguir més participació dels més menuts; és a dir, d’infants d’entre 4 i 6 anys.



Una de les novetats d’aquesta 46a edició ha estat la recuperació de la figura escènica de les Velles d’Aiguatèbia. Així, tot i que la representació d’enguany no compta amb l’estricta figura del narrador, aquesta s’ha complementat amb l’entrada en escena de tres actrius representen unes dones de mitjan segle XX que comenten entre elles els fets que s’expliquen a l’espectacle sobre la vida del bisbe Ermengol i així s’ajuda a comprendre millor l’obra.