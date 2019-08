Miguel Pedregal: «El centre està a prop del límit de la seva capacitat operativa»

Caldea va tancar el 2018 amb beneficis per segon any consecutiu. El director general del termolúdic fa balanç de l’exercici passat i es mostra confiat que l’estiu serà positiu i ajudarà a complir les previsions econòmiques per al 2019. Tot plegat en l’any del primer quart de segle de vida de la instal·lació.

–Caldea ha complert aquest any els 25 anys de vida. S’arriba a aquesta fita en el millor moment?

–Jo diria que en un molt bon moment. Portem cinc anys millorant xifres de freqüentació, ingressos i resultat i això ens ha de fer estar satisfets de la marxa de l’empresa. Crec que estem en una etapa dolça des del punt de vista del negoci.

–Més enllà del negoci, com a producte, han aconseguit un plus que a l’inici no es tenia.

–Esclar, des del punt de vista de l’oferta sí que diria que és la millor època. Des de fa uns anys que hem anat presentant unes novetats que són les que expliquen les xifres econòmiques. Tot el que hem presentat ha tingut acceptació: Inúu, Likids i el programa d’espectacles que també fa una aportació important. I pel mercat de residents, estem a les portes d’inaugurar l’ampliació del club, que ens situa com un club de primeríssim nivell.

–Van tancar el 2018 per sobre dels 400.000 visitants. Hi ha marge per créixer més?

–Quant a les xifres de visitants totals, jo crec que estem molt propers al límit operatiu del centre. El creixement en el futur ha de venir per obtenir un tiquet mitjà més elevat per part dels clients i oferir-los més serveis i una oferta complementària per incrementar la quantitat d’ingressos per client, perquè operativament el centre està a prop del límit de capacitat.

–L’augment de la despesa mitjana passa per un increment de tarifes?

–Cada any revisem les tarifes, normalment al voltant de l’IPC perquè l’empresa no perdi aquest diferencial. Hi ha anys que potser una mica més i altres potser menys, però més que això diria que el que cal és oferir una restauració més atractiva perquè més quantitat de clients la facin servir, vendre més tractaments, més productes a la botiga, en definitiva incentivar tota l’oferta complementària. A més, quan determines els preus has de tenir en compte la capacitat adquisitiva del teu client i si arribes a un preu que és impossible per al mercat, al final t’equivoques i perds freqüentació.

–Quina és la despesa mitjana que fan ara els clients?

–Està al voltant de 30 euros per persona i dia.

–I quin seria l’objectiu?

–Com més millor! De moment no tenim preparat el pressupost per a l’any que ve, però seria genial aconseguir un 5% de creixement del tiquet mitjà.

–Anem a les dates actuals. Com li va l’estiu a Caldea?

–El mes de juliol ha estat lleugerament positiu. L’any passat vam tenir 31.000 visitants i aquest any 32.000. Però per una altra banda els ingressos han crescut un 9%, pel que estàvem parlant, hem tingut un tiquet mitjà millor, més penetració en els serveis de tractament que han crescut d’una forma important, la botiga, hem venut molt bé les entrades del Cirque paquetitzades amb Caldea. Així, amb un lleuger avantatge de freqüentació, ja hem assolit l’objectiu de millorar ingressos. Pel que fa a l’agost, tenim l’objectiu d’arribar a 50.000 visites, però encara és aviat per dir si arribarem o no. Cal tenir en compte que som molt sensibles a la climatologia.

–Vaja, que quan tothom vol sol, vostès volen pluja.

–Si tenim temps estable i sec, la gent està més a la muntanya i pel carrer, en canvi, quan arriben les tempestes típiques d’estiu, la gent es refugia a Caldea. Potser ho notem més a l’estiu que a l’hivern. Per exemple, les setmanes claus que són aquesta i l’altra, si tenim alguns dies de pluja, tindrem molta freqüentació.

–I Inúu? Segueix amb la tendència positiva?

–Sí. El primer any d’obertura es van fer 10.000 entrades i el 2018 en van ser més de 70.000. Imagina’t com ha canviat la pel·lícula!

–És una bona xifra?

–Quant a volum estem satisfets, aquesta és una molt bona densitat de clients. I insisteixo, tot el que sigui incentivar els complements, és interessant. En aquest cas hem creat un programa d’activitats, com un petit xou a l’aire lliure amb música de violí que combina amb la llum de la torre. A més, contractem uns coctelers acrobàtics que regalen un còctel als nostres clients.

–Intenten donar valor afegit.

–Estem en un mercat tan evolucionat que hi ha mil spas i hi ha de tot, per tant, hem de fer coses diferents. En el nostre cas notem que encertem, per exemple, amb la fidelització a les xarxes socials. Quan tenim l’espectacle de música veiem que tothom fa fotos i vídeos i després les penja a les xarxes socials i això és una altra forma de publicitat i d’aconseguir notorietat i prescripció, la més qualitativa possible que és la d’un client que ha estat aquí.

–Per tant, l’objectiu de futur d’Inúu també passa per incrementar la despesa mitjana dels clients?

–Sí, i sobretot enriquir l’oferta i fer-la diferencial i millor que qualsevol altre competidor. Per tant volem continuar amb aquest ritme d’incorporar espectacles, fer activitats o tallers per als clients. Són coses diferents però en un mercat tan competit com el nostre, ens fa diferents i apreciats.

–Han tancat dos anys amb resultat positiu, el 2019 va en la mateixa línia?

–L’objectiu per aquest any són 3,6 milions d’euros de cash flow positiu i incrementar el benefici d’uns 200.000 o 300.000 euros, arribant al mig milió. El mes d’agost és molt determinant per saber si arribarem o no, però el tancament del primer semestre estem en línia per aconseguir-ho. Volem mantenir aquesta línia i una cosa que per a nosaltres és prioritària: continuar repartint dividends. No hem d’oblidar que aquesta és una empresa privada, que tenim molts accionistes que volen una retribució a la confiança que han fet a Caldea. Per sort ja hem fet dos anys de repartiment i volem mantenir aquest ritme.

–Tornar a repartir dividends ha fet recuperar confiança als accionistes?

–Sí, es van passar moments crítics, el 2012 i el 2013, van ser anys molt complicats i es va arribar a una situació compromesa des del punt de vista financer. Però és una situació més que superada. L’endeutament que vam contractar per finançar Inúu, l’hem anat cancel·lant anticipadament per reduir endeutament i el que tenim ara és mínim, pràcticament irrellevant. Tenim una situació estable i tranquil·la i això dona confiança a tothom, als accionistes, als treballadors, al comú i al país en general. Perquè al final Caldea és una institució important dins del teixit turístic d’Andorra.

–Pel que fa als mercats. Els espanyols segueixen sent majoritaris? Tenen capacitat per penetrar en algun altre mercat internacional?

–Estem molt estables. Tenim una forta dependència del mercat espanyol, que en el cas de Caldea supera el 60% de tots els clients i sí que és veritat que potser el client francès ha crescut una mica, però no ha canviat massa. Ara bé, per una empresa de la mida de Caldea, que tampoc és tan gran, no tenim els recursos per arribar a mercats llunyans. Aquesta feina és del Govern, que l’ha de fer a través d’Andorra Turisme. Anar a mercats llunyans, per a nosaltres, és una batalla perduda. Ho ha de fer el Govern amb pressupost del Govern i promocionant tot el país.

–Tenir nous clients permetria trencar la tendència en aquells mesos de més baixa afluència?

–Sí i tenim algunes accions comercials concretes per a grups, que potser mitiguen una mica la dependència del mercat espanyol, però la veritat és que vivim del client espanyol i aquesta és la nostra realitat. Òbviament hem de fer tots els esforços possibles també a França, però de forma controlada i sense perdre mai de vista qui ens aporta la gran quantitat d’ingressos avui en dia.

–Ja per acabar. Fa pocs dies van estrenar la zona de realitat virtual. Què ha d’aportar aquest espai a Caldea?

–És un espai que el lloguem i per tant, ja li traiem un rendiment, que fins ara estava buit. Alhora és una oferta d’oci destinada, sobretot, a gent jove i nosaltres tenim moltes famílies que visiten Caldea. Per tant, tindran una altra activitat d’oci per realitzar després o abans de la seva visita. Pensem que és un producte que és complementari.

–Ocupa part dels espais que s’havien ofert per al casino. L’alternativa s’ha rebut bé entre els accionistes?

–És cert, el casino havia d’anar en aquest espai i tot el que ocuparem amb el nou club de socis. Però sí, la proposta s’ha rebut bé. Jo crec que en aquesta vida lamentar-te no et porta enlloc. Nosaltres vam lluitar per posicionar Caldea com una bona localització per acollir el casino, però al final la localització guanyadora va ser una altra. Vam pensar. Què fem? Ens lamentem o tirem endavant? I estem molt satisfets amb les alternatives que hem presentat.