Unicef ajuda més de 130.000 infants gràcies a donacions

El comitè d’Andorra de l’Unicef va tancar el 2018 amb «grans resultats» que van servir per ajudar més de 130.000 nens i nens tant del Principat com d’altres països. Tal com consta en la memòria de l’ONG feta pública ahir, els ingressos van ser de 547.040 euros, un 92,69% dels quals provenien del sector privat i el 7,31% restant de l’aportació del Govern. El 78,04% d’aquests diners s’han destinat als programes de l’Unicef. Cal destacar que els ingressos han estat un 8,68 inferiors al 2017.



Pel que fa als projectes, es va detallar que gràcies a les donacions, a la República Centreafricana, 913 nens i nenes associats amb grups armats es van alliberar i reintegrar.



A la República del Congo, es van inscriure 1.266 alumnes autòctons (607 noies). També 950 persones van rebre tractament contra malalties comunes i 220 infants van ser vacunats. Al Bhutan, un altre dels països on treballa el comitè andorrà, 650 infants amb discapacitat assisteixen a alguna de les 18 escoles inclusives. A més, 100 infants amb discapacitats auditives aprenen el llenguatge dels signes traduït al seu idioma.



Respecte a Andorra, l’Unicef reivindica el treball de conscienciació i així, ha col·laborat amb persones i entitats en la tasca de defensa i promoció dels drets de la infància. A més, destaquen la feina feta amb l’Observatori de la Infància; la Setmana de la infància amb RTVA sobre la prevenció de l’abús sexual en l’àmbit esportiu; el Dia internacional de la infància, o els tallers sobre participació i consell d’infants amb les escoles i els set comuns, entre d’altres accions.