Tal dia com avui de fa cinc anys

Martí descarta eleccions anticipades per aprovar lleis cabdals. L’aleshores cap de Govern va supeditar els comicis a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat i lleis «prioritàries» com la de les pensions. Finalment es van celebrar l’1 de març del 2015 i no durant la tardor del 2014.



El casal d'Aina acull 75 nens gratuïtament. La casa de colònies va destinar 20.000 euros a becar l'estada d'aquells infants. Durant l'estiu del 2014 van passar 742 nens i nenes per les instal·lacions de l'entitat a Canillo.



Els comerços remunten les vendes. L'extinta Federació d'Associacions de Comerciants d'Andorra va notar una millora de les vendes amb l'arribada del turisme de l'agost després que els establiments notessin unes pèrdues de fins el 10% durant el juliol.



L'AIVA, a favor de seguir amb els ajuts al sector de l'automòbil. L'associació afirmava que les expectatives del Pla Engega per renovar el parc automobilístic eren bones i demanava que les ajudes continuessin.

El protagonista: Georgios Bogris

El jugador grec era el flamant fitxatge del MoraBanc Andorra i manifestava que sabia que venia a formar part «d’un club que és com una família». El pivot considerava que «el treball dur és el concepte clau, per a mi i l’equip». Va fitxar per una temporada amb opció a una segona, però només va estar al Principat 10 mesos.