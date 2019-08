Els advocats demanen magistrats de fora per descongestionar la justícia

El Col·legi d’Advocats ha traslladat al Consell Superior de Justícia (CSJ) la seva preocupació per la saturació del sistema judicial. No només ho ha fet per les recusacions i recursos que s’han succeït en els últims mesos pel cas BPA, sinó que la degana del col·lectiu, Sophie Bellocq, afirma que «és evident que l’administració de justícia, en tots els seus nivells, no funciona». Bellocq reclama el que fa mesos que també sol·licita el president del CSJ, Enric Casadevall: més recursos humans. En aquest sentit, l’advocada va més enllà i recomana que s’incorporin magistrats de fora del Principat. «És la manera que no hi hagi incompatibilitats», manifesta.

La degana del Col·legi transmet al CSJ que fa falta més personal «qualificat» a tot el sistema

L’afer BPA ha tret a relluir les mancances de tot el poder judicial i sota la punta de l’iceberg els problemes es viuen a totes les instàncies i sales. «Hi ha un reiterat incompliment dels terminis de tramitació d’expedients i per dictar resolucions i sentències», lamenta Bellocq. Per posar un exemple, indica que ha hagut d’esperar «anys» en comptes de «mesos» per obtenir els escrits de conclusió previs a l’inici d’un judici. Transmès aquest cas a altres advocats, ratifiquen les paraules de la degana i asseguren que «el procés judicial s’està eternitzant. No és normal que casos de delictes menors tardin mesos a resoldre’s».



«Hem ampliat l’estructura sempre que el CSJ ens ho ha demanat», defensen fonts de l’Executiu. Casadevall també ha insistit diverses vegades en els últims mesos que «la situació és complexa» tot i la convocatòria de diverses places vacants. Tant, que al febrer va manifestar públicament que augurava un bloqueig del poder judicial.



En les últimes setmanes s’ha produït un –nou– ball de càrrecs dins del CSJ per cobrir dues places de magistrats a temps parcial al Tribunal de Corts i a la sala penal del Tribunal de Corts. Les dues places, però, les van guanyar dues fiscals adjuntes: Carolina Bailén, que serà magistrada del Tribunal de Corts i Alexandra Cornella, que passarà a la sala penal del Tribunal Superior. Així, ara la Fiscalia haurà d’obrir una convocatòria per cobrir ambdues places. El cas és que malgrat els diversos canvis que s’estan produint, el nombre de recursos no augmenta que com hauria de fer per assolir tot el volum de feina i «la saturació és la mateixa». És per això que Bellocq, encara que respecta que els professionals puguin i vulguin promocionar-se internament dins del poder judicial, advoca per fer una convocatòria d’aspirants de fora del Principat.

Més personal qualificat

La promoció interna genera més convocatòries de places però no alleuja el volum de feina



La situació és «tant preocupant» que «va més enllà de buscar més magistrats i secretaris judicials», afegeix Bellocq. «S’han de tenir més mitjans, però, sobretot, més personal qualificat. Necessitem més personal i oficials», precisa. Encara que el Col·legi d’Advocats ha traslladat el seu neguit al CSJ, la degana també admet que l’òrgan judicial «està fent un esforç». De fet, li consta que «hi ha millores». En relació amb aquestes afirmacions, els advocats han notat un alleujament dels terminis a la Sala Civil del Tribunal Superior i en altres departaments de Justícia.

Èxit de participació en les formacions per adaptar-se al nou codi de procediment civil

El Col·legi d’Advocats ha promogut des del gener unes formacions contínues sobre la Llei del Codi de Procediment Civil, el qual entrarà en vigor finalment l’1 de gener del 2021 pel retard de les obres de la nova Seu de la Justícia. Amb aquest marge de maniobra, l’entitat treballa per ampliar la preparació, sobretot en l’àmbit pràctic. Com que la nova legislació comporta que les vistes prèvies i orals siguin gravats per aportar seguretat jurídica, el col·legi està gestionant la possibilitat d’assistir a vistes orals a la Ciutat de la Justícia de Barcelona o, com a mínim, obtenir les gravacions per poder visionar-les.

En les sessions que ha dut a terme fins al juny han participat «un mínim de 150 persones en cada una de les que hem fet», va informar ahir la degana del col·legi, Sophie Bellocq. A les formacions no només hi han participat advocats, sinó que també ho han fet membres del Saig, secretaris judicials, procuradors i notaris, entre d’altres.