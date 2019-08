EL TS resol que no s’ha produït el segrest internacional d’un menor

El Tribunal Superior va resoldre el passat 30 de juliol que no es va produir un cas de segrest internacional d’un menor d’edat per part de la seva mare, tal com va apel·lar el Ministeri Fiscal després que la Batlle de guàrdia desestimés la petició de restitució del noi a la República Dominicana feta pel seu pare a través de les autoritats del país llatinoamericà.

El noi va declarar que volia romandre al Principat, on viu amb la mare i on està escolaritzat

Segons es relata a la resolució judicial que es va fer pública ahir, el menor d’edat va arribar al Principat el 2018, després que la mare complís un any com a resident i demanés formalment el reagrupament familiar. Mentrestant, i durant més de 12 mesos, el menor es va quedar amb el seu pare. Ambdós progenitors es van separar legalment un any abans. A l’hora de gestionar els tràmits per portar al seu fill, el pare va sol·licitar una autorització per la sortida del seu fill. Però davant del Primer Tribunal de nens, nenes i adolescents del Districte Judicial de Santiago va declarar que la finalitat del viatge era «de vacances» i que tindria com a règim de visites «una trucada diària». A més, va manifestar que «quan el nen retorni al país, viurà amb el seu pare».



L’autoritat dominicana va autoritzar la sortida del nen amb la mare, que va anar a buscar-los expressament, però no el va retornar en la data estipulada. Primer la Batlle i ara el TS recullen que «no consta que se li notifiqués que havia de retornar-lo». Com que no ho va fer, el pare va acudir al Consell Nacional per a la Infantesa i l’Adolescència, que va instar a Andorra, via Espanya, a que retornés el menor al seu país.



La resolució recull que el menor, de 15 anys i escolaritzat en el sistema educatiu espanyol al Principat, va declarar davant la Batlle que la seva intenció era la de romandre al Principat. A més, va manifestar que «no se sentia a gust convivint amb el seu pare perquè imposava les seves opinions i la seva actitud generava moltes discussions».



Tot i que el Conveni de l’Haia fixa l’edat de 16 anys com a límit màxim per exigir el retorn dels menors, també dicta que l’autoritat judicial pot denegar l’ordre de retorn si constata que s’oposa a la seva restitució i que, atès a una edat i una maduresa, resulta convenient prendre en consideració la seva opinió. El TS ho ha fet i, juntament amb la sentència de divorci a la mà i tenint en compte que «no consta cap queixa del pare que des que el seu fill va arribar a Andorra no s’hagi pogut comunicar amb ell quan ho hagi desitjat». Per tant, la segona instància «posa en dubte que estiguem davant dels supòsits de retenció il·lícita».