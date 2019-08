El comú creu que els ponts penjants faran créixer les estades

El projecte de construcció de dues passarel·les tibetanes a la vall de Montaup i a la Vall de Riu aspira a «fer créixer les pernoctacions» a la parròquia de Canillo, ja que el seu cònsol major, Josep Mandicó, considera que «serà un atractiu més per anar a veure».

A diferència d’un altre reclam turístic de la parròquia com és el mirador del Roc del Quer on «les visites són més de gent que està per aquí i aprofita per anar-hi i passar entre dues i tres hores», Mandicó assegura que amb l’aposta pels ponts penjants «vindrà gent expressament per això i el client passarà un o dos dies a Canillo».

L’adjudicació de l’obra, que anirà a càrrec de l’empresa andorrana Desplom i l’empresa francesa Eric, comptarà amb un pressupost de 2,6 milions d’euros i anirà en la línia de reforçar l’oferta turística de cara a la temporada d’estiu. «A Canillo, a través de la societat Encisa, portem anys invertint en l’estiu amb el Mont Màgic, amb el golf, etc. Tot això són diners però entenem que el que no podem és no fer res a l’estiu. Ja és prou curt i si aconseguim ampliar una mica aquest marge per cada costat del mes d’agost tot això serà benvingut», va afirmar el cònsol.

El projecte, que estarà «molt encarat a la natura», començarà les obres a l’octubre i que es preveu que amb el proper cònsol el pugui inaugurar a l’estiu del 2020. «Té una certa complexitat a nivell de projecte però una vegada el projecte està definit és bastant senzill perquè no deixa de ser un element de transport per cable, ja que no hi ha obra fixa» va declarar el dirigent canillenc, que va defensar que malgrat que «ens poden dir que aquestes obres són faraòniques però realment l’impacte serà el mínim possible».

La primera passarel·la, situada a la Vall de Montaup, disposarà d’una estructura de 35 metres de llargada i una alçada màxima de 10 o 12 metres i serà «accessible per a un públic familiar». Del pressupost global del projecte està previst que aquesta obra suposi entre 160.000 i 170.000 euros. La segona passarel·la, ubicada a la Vall del Riu, tindrà una llargària de 592 metres, la qual cosa la convertirà en la més llarga del món.

Respecte a les informacions aparegudes que asseguraven que el Ministeri d’Ordenament Territorial encara no havia rebut el projecte constructiu per analitzar la seva aprovació —una condició indispensable perquè pugui tirar endavant—, Mandicó va sortir al pas per aclarir que «el Govern no pot tenir el projecte perquè encara no el tenim nosaltres. Ja fa temps que hi treballem i vam fer un plec de bases perquè no volíem sorpreses. Per això volíem que el que ens fes el projecte ens assegurés la construcció». Així mateix, el cònsol va manifestar que, com ha succeït amb el projecte de la tirolina de Sant Julià, «a final de mes o a mitjans de setembre» tindran el projecte a les seves mans. El que està clar és que seran els primers que tinguin el projecte quan estigui enllestit», va afegir el cònsol.

D’altra banda, englobat en el mateix circuit de senderisme que les passarel·les tibetanes es podrà accedir al mirador del Roc del Quer, una infraestructura inaugurada a l’estiu del 2016 i de la qual Mandicó va reconèixer que «ens ha sorprès el seu creixement perquè pensàvem que era una cosa més que hi anirien un cop i passarien temps i he trobat quantitat de gent que hi repeteix dos o tres vegades. Això ha estat gratament positiu».