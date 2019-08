La Purito bat tots els seus propis rècords en la cinquena edició

El Principat té un risc «alt» per abastir-se en els pròxims anys

Més enllà del seu èxit esportiu, el village de la Purito instal·lat dissabte 3 d’agost a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria va registrar xifres rècord d’assistents, amb al voltant de 5.000 persones recorrent els més de 20 stands dels patrocinadors de la marxa i el lounge VIP d’Andbank, a disposició dels clients de l’entitat. A més de gaudir de ports emblemàtics del Principat, els corredors van poder pedalar amb esportistes de primer com van ser, a més del mateix Joaquim Rodríguez, Perico Delgado, José Antonio Hermida o Juanjo Méndez.

La cinquena edició de la Purito Andorra, prova de referència patrocinada per Andbank des del seu llançament, va batre tots els seus rècords. Tot i que el límit d’inscrits es va fixar en 2.700, és a dir 200 més dels previstos originalment, finalment la prova va comptar amb 2.810 participants, que van recórrer els tres circuits de 28, 80 i 145 quilòmetres entre Sant Julià de Lòria i els Cortals d’Encamp.

Per El Periòdic

