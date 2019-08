El Comunal Joan Samarra, l’estadi més emblemàtic

L’esport andorrà no s’entén sense l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. A principis dels 80, Andorra tenia noves necessitats i es va construir un complex esportiu pioner de país.

Així, durant l’estiu de 1982 es van dur a terme els treballs d’excavació, ompliment de terres i execució d’uns murs amb pedres i formigó i la nit del 14 d’agost de 1983 es va fer una gran inauguració, ja que el primer i el segon equip del Barça es van enfrontar en un matx amb una assistència massiva de públic. Des de llavors, l’estadi ha acollit un gran nombre d’esdeveniments esportius, a més de cerimònies com les inauguracions dels Jocs dels Petits Estats, grans concerts o activitats lúdiques.

Després, aquest es va ampliar l’any 1988, amb la construcció d’un poliesportiu annex que permetia la pràctica d’esports com l’handbol, el bàsquet, el futbol sala, el tennis, el voleibol i l’hoquei patins i aquest any ha tingut un aquaparc. Sens dubte, és un estadi que li queda molt futur al davant. Aquest passa de nou per ser seu dels duels de l’FC Andorra a la Champions? Ho veurem.