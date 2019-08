Els tricolor empaten contra el Mollerussa

El Principat té un risc «alt» per abastir-se en els pròxims anys

La segona part va començar molt dividida entre els dos equips, amb Gabri García donant minuts a Jacobo i Cortez del filial. Al minut 65, Cucu, per la banda dreta, va estavellar la pilota al pal. Després, els andorrans van seguir generant perill, buscant el gol, i van tenir altres ocasions, apropant-se cada vegada més, però finalment Joan Marc va ser capaç de mantenir la porteria a zero.

L’estadi Ramón Farrús de Lleida va acollir ahir l’amistós entre el CFJ Mollerussa i l’FC Andorra que va acabar en empat a 0. La primera part va ser molt igualada, amb arribades tricolor cada vegada més perilloses a la porteria del conjunt lleidatà. El Mollerussa va tenir la primera ocasió clara al minut 8 i cinc després, Àlex Martínez en va tenir una, en no poder rematar per poc una centrada de Kiki des del punt de penal. Passats deu minuts, Ludo la va penjar amb una falta a pilota aturada a tres quarts de camp i el jugador del filial Nico la va enviar fregant el pal. A la mitja part, el resultat era de 0 a 0.

Per El Periòdic

