ProLiga diu que no té res en contra de l’FC Andorra

Després que ProLiga, la patronal de les categories no professionals del futbol espanyol, és a dir, de la Tercera i de la Segona Divisió B, i que reuneix a 260 clubs, presentés dimarts un recurs davant del Consell Superior d’Esports (CSD) per la compra de la plaça del Reus per part de l’FC Andorra, el seu president, David Jiménez, va reiterar a Onda Cero i a Radio Marca que «entenem que s’ha fet una interpretació errònia del mateix reglament de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF)» i que «ens va semblar oportú fer-ho» perquè «s’han de tenir en compte els punts obtinguts en el campionat de la Tercera Divisió per optar a l’ascens» i l’Andorra «no compleix aquest requisit».

D’aquesta manera, va fer èmfasis en el fet que «quan hem fet el recurs, no ho hem anat en contra de cap club» i va reiterar que «no tenim res en contra de l’FC Andorra». En aquesta línia, va insistir en el fet que «no volem perjudicar-lo» i que «no demanem que sigui un club o un altre qui ocupi la vacant». «Gerard Piqué no té res a veure, li tenim molt de respecte, el que volem és fer les coses bé i defensar els interessos dels clubs de la Segona Divisió B i de la Tercera Divisió», comentava mentre afirmava que el que «volem que es compleixi la normativa». «És el nostre deure posar-ho sobre la taula», sentenciava.

Així, també va reconèixer que «respectarem qualsevol decisió» i que «els terminis són curts». «L’RFEF haurà de decidir el millor escenari, suposarà un contratemps per a algú i un benefici per a uns altres», puntualitzava.

Pel que fa a la quantitat demanada per l’RFEF, va remarcar que «els mèrits esportius s’han d’anteposar als interessos econòmics». «Aquest criteri no hauria de primar», sentenciava.

«Com a patronal que som, sempre que elevem un cas al CSD esperem que s’escolti, que s’actuï en conseqüència i que s’apliqui», sentenciava.

Àlex Sánchez, baixa de l’equip

El central de La Seu d’Urgell, Àlex Sánchez, és baixa de l’FC Andorra, equip on hi ha jugat els darrers cinc anys i del qual ha estat capità.

En un comunicat, el club tricolor va voler agrair ahir al futbolista «el seu compromís i rendiment esportiu al llarg de totes aquestes temporades» i «va destacar els valors que ha transmès a l’equip com a capità, sent un exemple dins i fora del camp». D’aquesta manera, li va desitjar molta sort en el futur i li va recordar que «l’FC Andorra sempre serà casa teva».