El Thyssen mostrarà la influència entre artistes

Femina feminae va inaugurar-se el mes d’octubre de l’any passat i és la tercera exhibició de llarg termini que acull el centre museístic d’Escaldes-Engordany, que s’ha marcat la fita des de la seva arrencada de realitzar una mostra anual. Femina feminae és una exposició que està conformada per un total de 28 obres i és un homenatge a la dona i al seu paper en el món de l’art.

La nova exhibició comptarà amb obres pictòriques, dues escultures i es reflexionarà sobre la influència existent entre artistes. Hi haurà pintures de Jan Josephsz Van Goyen, el pintor paisatgista holandès del Barroc i del qual es poden veure diverses obres al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. A més, també hi haurà peces del moviment pop-art, que va marcar una època. El director artístic del museu, Guillermo Cervera, va assenyalar ahir que es parlarà «de la influència d’un artista sobre un altre, de manera molt concreta i generant històries individuals». És tot el que va voler avançar de la nova exposició al museu escaldenc sobre les obres que integraran la mostra.

Per El Periòdic

