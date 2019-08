Naturlandia viu l’excepcionalitat de veure néixer dues cries de linx

Els mitjans catalans es feien ressò aquest dimecres del naixement, al centre de recuperació de fauna de MónNatura Pirineus, d’un linx boreal, el primer exemplar nascut al Pirineu de Catalunya des de fa més d’un segle. Es dona la circumstància que aquest fet «extraordinari» també s’ha produït a Naturlandia, on fa tres mesos van néixer dos animals, fills de la parella que el parc té des de fa uns anys. Aquests linxs no s’han pogut veure fins fa uns dies, ja que són «molt sensibles als canvis» i s’ha volgut garantir que no es vegin afectats per la visita de persones al parc.



Tal com va explicar el director d’explotació de Naturlandia, Manuel Robles, el naixement es va produir fa tres mesos, un fet extraordinari, ja que normalment aquests naixements tenen lloc en centres que es dediquen a la reinserció i no en parcs d’animals, la qual cosa fa encara més únic el que ha passat a Naturlandia, va afegir.

Feina d’adaptació

I quin ha estat el secret perquè això succeís? Robles va assenyalar que des del parc s’ha fet una feina important per adaptar al màxim l’hàbitat dels linxs per fer-lo «el més salvatge possible» i també s’han fet diverses modificacions en els horaris dels menjars per garantir que els animals es trobessin el millor possible. A més, en el mateix tancat on es troben s’ha habilitat una zona reservada on es poden amagar quan se senten estressats. De fet, Robles va informar que «la mare és molt protectora» i porta els cadells allà quan detecta una situació que pugui ser perillosa pels petits. La sensibilitat d’aquests animals també explica que fins fa només deu dies no es poguessin visitar.



A més a més d’aquests dos cadells de linx, el parc ha viscut aquesta temporada també el naixement de quatre llops. Robles va destacar que esperen que aquestes noves incorporacions serveixin també per atreure més visitants al parc.

Linx català

Pel que fa al linx català, El Periódico de Catalunya va assenyalar que es tracta de la primera vegada en més d’un segle que ha nascut una cria d’aquesta espècie gairebé oblidada en la cultura rural local. El naixement, tot i haver-se comunicat fa un parell de dies, es va produïr el passat 28 de maig, tal com va explicar el director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya la Pedrera, Miquel Rafa. Va ser un part inesperat. A la Liu, la mare, que va arribar al municipi de Son (Alt Àneu) procedent del Zoo de Lugo en companyia de l’Ui, la seva parella, no li va apreciar ningú de MónNatura una mica més de panxa. És lògic, no era una ventrada de tres, quatre o cinc cadells el que portava a la panxa, com és habitual. Només un. Va parir sota un tronc i va ser allà on els responsables del centre es van emportar la sorpresa majúscula. Estaven davant un animal extint en llibertat a la península des de fa gairebé 100 anys.