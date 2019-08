El Parc Natural Cadí-Moixeró vol un nou Pla de protecció

D’aquí a un mes, el 10 de setembre, el Parc Natural del Cadí-Moixeró donarà el tret de sortida a al procés participatiu per elaborar el seu nou Pla de protecció del medi natural i el paisatge, amb una jornada informativa oberta a Bellver de Cerdanya. Aquest nou document reprendrà la proposta començada al 2010, llavors anomenada Pla Especial de Protecció i que va quedar aturada amb l’eliminació del Departament de Medi Ambient. Després de nou anys, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha considerat necessari començar de nou i actualitzar el projecte tot treballant amb el territori, abans d’iniciar una tramitació.



La redacció del Pla de protecció es fonamentarà en les propostes i punts de vista de tots els agents i sectors implicats de la zona. El procés participatiu que recollirà aquestes propostes i visions s’engega amb tres sessions informatives. Pel que fa a l’Alt Urgell, se’n farà una a Alàs: dimecres 25 de setembre al local municipal. Prèviament, el 10 de setembre hi haurà la primera trobada a Bellver de Cerdanya (al Centre Cívic) i el 12 de setembre n’hi haurà una altra a la seu central del Parc, a Bagà. Totes les reunions tindran el mateix horari: a partir de les 18.00 hores.



També es convocarà nou jornades temàtiques de treball, repartides per diferents municipis de l’àmbit del Parc, on es convidarà a la ciutadania i als diversos sectors implicats (agroramader, forestal, turístic, ambiental, administració, ajuntaments...) a debatre temes estratègics relacionades amb la gestió del Parc i a fer-ne propostes.



L’objectiu és que sigui un procés obert i que el Pla de protecció que en resulti reflecteixi el millor possible «les propostes de les persones i entitats que viuen, treballen o utilitzen aquest espai natural protegit»; és a dir, posant en valor el punt de vista de la gent que hi viu de manera permanent, informa RàdioSeu.