Apapma reclama una llei estatal que reguli l’accés rodat a la natura

El darrer incident provocat per un motorista que va gravar un vídeo circulant per una zona protegida del pic Negre, a la vall del Madriu-Perafita-Claror, ha fet que des d’Apapma s’aixequi la veu per mirar d’aconseguir regulacions més estrictes en aquest àmbit. El president de l’entitat ecologista, Carles Iriarte, considera que un pas important seria que fos el Govern qui regulés l’accés rodat al medi natural. D’aquesta manera es podrien establir uns criteris mínims que tothom hauria de complir i, a partir d’aquí, donar l’opció als comuns de poder desenvolupar més la normativa i si ho consideren, ser més estrictes. «És vergonyós que no existeixi una regulació mínima del Govern que sigui obligatòria per a tothom. Deixar la regulació completament en mans dels comuns és una irresponsabilitat», va exposar Iriarte, que retreu que per a les corporacions locals aquesta problemàtica «no és una prioritat».



Cal tenir en compte que la llei que es va aprovar a finals de l’any passat de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, només diu que «la circulació de vehicles motoritzats i/o rodats ha de respectar tant el medi com els béns, els drets dels titulars dels terrenys, els drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats. A més, no ha de causar perill ni perjudicis a les persones ni als ecosistemes naturals, inclosos els sòls». Igualment fixa que «cada comú ha de regular l’ús de les seves pistes i camins i decidir si els obre o no a la circulació de vehicles motoritzats i/o rodats. Cada comú estableix les limitacions específiques referides a l’època de l’any en què s’admet la circulació, la velocitat màxima, les característiques dels vehicles i qualsevol altra limitació que consideri necessària per a preservar el medi, establint les infraccions i sancions corresponents».

La majoria de comuns disposen ja d’una ordinació que regula en quins camins es pot accedir i en quins no amb vehicles motoritzats, excepte Sant Julià. Tal com va avançar EL PERIÒDIC, però, actualment estan treballant en una normativa que fixarà tots aquests aspectes i que preveu restringir el pas a la zona del pic Negre.



Per Apapma, però, això no és suficient i voldrien més control. Carles Iriarte, de fet, alerta de les conseqüències que poden tenir aquest tipus de vídeos protagonitzats per cares conegudes del món del motor, recordant que ja es va produir una situació similar amb Cyril Despres amb un anunci gravat al Casamanya. «Cal regular, també, per la repercussió que poden tenir aquestes actuacions. En ser persones famoses i penjar-ho a la xarxa, ho poden veure milers de persones a qui se’ls dona a entendre que a Andorra poden fer el que volen», assenyala el president de l’entitat ecologista, que reclama que l’actuació «tingui conseqüències, siguin econòmiques o no».



Per mirar que aquesta actuació no quedi impune, Apapma té previst presentar una denúncia pels fets «els propers dies». Inicialment havien plantejat fer-ho conjuntament amb els gestors de la vall del Madriu, però finalment han decidit actuar en solitari per un tema de «rapidesa».

Dubtes sobre l’estudi d’impacte ambiental de la tirolina laurediana

L’entitat ecologista Apapama és una de les que té l’ull posat sobre el projecte de construcció de la nova tirolina de Naturlandia. Per aquest motiu des de l’associació es té previst anar a consultar l’estudi d’impacte ambiental que el Comú de Sant Julià ha posat a exposició pública perquè no descarta presentar al·legacions. «Ho volem veure bé, perquè a més sembla que no seria ben bé un estudi d’impacte sinó unes consideracions, és un dels problemes de no tenir una llei d’impacte ambiental que fixi com han de ser aquests estudis. Ara, qui paga mana», va exposar el president d’Apapma, Carles Iriarte, que es va mostrar a l’espera de veure «les sorpreses que trobem».



Igualment va assegurar que els darrers dies «molta gent ens ha fet arribar la seva preocupació» per la construcció de la tirolina i els efectes mediambientals que podria generar, fet que encara els anima més a exercir un control estricte del projecte.

Amb tot, va lamentar que l’exposició pública de l’impacte ambiental es faci coincidint amb mesos de vacances i quan el comú també funciona amb jornada intensiva (fins a les 15 hores). «L’associació la formem voluntaris que tenim les nostres feines i no és fàcil tenir temps per fer les coses. Si el comú fa horari reduït, potser l’exposició pública s’hauria d’allargar per compensar», va dir. H