L’economia circular, a debat a la 32a jornada d’Andorra a l’UCE

L’abandonament de l’economia lineal, que segueix la idea de comprar, usar i llençar, i les alternatives que ofereix l’economia circular centraran les ponències de la 32a Diada andorrana de la 51a Universitat Catalana d’Estiu (UCE), va informar l’ANA.

El programa per al proper 18 d’agost a Prada de Conflent compta amb 23 ponències presencials i 7 de no presencials, per debatre sobre «què ens correspondria a fer a nosaltres de manera individual», va afirmar la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, donat que «tots hem de contribuir a salvar el planeta i a que les generacions futures també puguin tenir una vida digna».

Entre els ponents, el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, que farà un apunt sobre la manera en què l’economia circular pot afavorir al desenvolupament sostenible del planeta, i la directora de CTRASA, Cristina Rico, per esbrinar de quina manera gestionar els residus perquè no suposin un perjudici per al medi ambient. També els estudiants Mateu Bracque i Nerea Mourelo, membres del col·lectiu Fridays for future (FFF), que mostraran els avenços del grup des que van començar a manifestar-se els divendres a la plaça del Consell General.

Des del 2009 la col·laboració de FEDA és crucial tant per enriquir els continguts com per donar suport econòmic en la publicació dels llibres que elabora la SAC per deixar constància de les ponències de totes les edicions. Unes jornades en les quals la parapública «ha col·laborat aportant continguts i participant en el debat», va explicar el seu director, Albert Moles. Mach va recordar que la SAC posa a disposició de la ciutadania andorrana dues beques per assistir a la Universitat Catalana d’Estiu. Aquestes cobreixen el 90% de la despesa d’allotjament i d’àpats durant els vuit dies que duren els cursos.

Sobre aquestes qüestions es va parlar ahir en el marc de la presentació del llibre El parlamentarisme andorrà: 31a Diada andorrana a l’UCE, que recull de les xerrades de la diada del 2018. «Volíem parlar de parlamentarisme per tenir diferents versions sobre les persones que estaven en aquell moment al Consell General», explica Mach, però a la vegada també experiències anteriors, així com «reflexions de persones que tenen una experiència en parlamentarisme».