L’ampliació del camp de Prada de Moles estarà enllestida al desembre

L’ampliació de les instal·lacions esportives de Prada de Moles que ha sol·licitat el Departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp estarà llesta al desembre. Les reformes no contemplen sortir de la parcel·la actual sinó aprofitar espais interns per realitzar una ampliació dels vestidors, de la graderia, la pavimentació de la terrassa superior de l’edifici de les grades i una zona de bar. El cost total de l’ampliació serà de 394.776,70 euros. Així doncs, l’adjudicació contempla afegir un vestidor a les instal·lacions esportives i es desplaçarà la zona de magatzem. El fet que s’afegeixin aquests dos blocs d’obra, farà que se sumin 108 seients a les graderies. A més, es farà un petit bar d’obra a l’accés que hi ha al camp pel pàrquing.

Pel que fa als requisits específics als quals està sotmès l’FC Andorra a Segona B, només s’exigeix un tancat perimetral. Però en el partit de dimarts de Copa Catalunya contra el Terrassa ja s’havien posat unes tanques de seguretat i un túnel de vestidors, de manera que aquest punt quedaria cobert. Quant a les graderies suplementàries de les quals ja s’havia parlat, fonts del Comú d’Encamp van indicar que «no va a dins d’aquesta adjudicació. Hi ha un acord entre el comú i el club i s’estan acabant de mirar aquests temes». «S’està parlant de la gespa i altres aspectes però tot està molt a l’aire perquè tampoc sabem si continuaran jugant aquí». Tot i això, el club ja va manifestar fa setmanes la voluntat de quedar-se Encamp.