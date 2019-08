L’FC Andorra, tranquil davant les impugnacions

El club tricolor es va mostrar tranquil davant la impugnació del partit de la Copa Catalunya per part del Terrassa i van expressar que no hi ha cap perill perquè els jugadors estaven degudament identificats. El club del Vallès Occidental va manifestar que hi havia un incompliment en el punt sis de la normativa, que estableix que «podran inscriure’s a l’acta fins a 20 jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar de llicència federativa en vigor».Segons ells, n’hi havia sis en aquesta situació.

Pel que fa al recurs presentat per ProLiga davant del Consell Superior d’Esports, van indicar que és la Reial Federació Espanyola de Futbol qui té la potestat d’adjudicar una plaça i que, fent ús d’aquesta, van decidir atorgar-la a l’FC Andorra. Per tant, van afirmar que aquest fet no canviarà encara que els clubs decideixin recórrer l’assignació.