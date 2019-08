La Policia defensa que va actuar de manera «proporcional» a Sant Julià

Nou dies. És el temps que ha tardat la direcció de la Policia en manifestar-se sobre l’actuació de la quinzena d’agents que van reduir els aldarulls en els quals es van veure implicats un centenar de joves a la festa major de Sant Julià i que es van saldar amb quatre detencions i una identificació. Ho va fer ahir a través d’un breu comunicat de premsa i arran de les informacions que hores abans havien sortit publicades en altres mitjans de comunicació, les quals asseguraven que els agents van actuar de forma desmesurada i fent ús de la violència. La cúpula del servei de l’ordre va defensar que l’actuació dels funcionaris va ser «proporcional» i «sota els paràmetres i protocols establerts per vetllar per la seguretat pública», per així «reduir les actituds que perjudicaven la convivència pacífica». El sindicat de policia CFPA, per la seva part, va aplaudir el comunicat emès i va elevar un esglaó més l’actuació dels agents. «Van actuar com autèntics professionals», va afirmar el president del col·lectiu, Salvador Prieto, que a la vegada va manifestar que «si s’hagués aplicat la força de veritat, la matinada hauria sigut una catàstrofe total».

Tant els comandaments de la policia com el CFPA neguen que els agents es veiessin sobrepassats per la situació i que no sabessin gestionar-la. Com a prova, defensen que van reduir els aldarulls aquella matinada i que la següent nit va ser «tranquil·la». Respecte als testimonis que afirmen el contrari, Prieto demana que «vagin a declarar a la Batllia i aportin totes les proves –gravacions i imatges– que sostenen les seves denúncies». El sindicat va més enllà i creu que les veus crítiques «tenen la finalitat de malmetre encara més el respecte cap al cos de seguretat».

Dispositiu policial

Fonts policials van reiterar ahir que, «com marca el protocol», el Grup d’Intervenció GIPA va ser l’encarregat d’elaborar el dispositiu de seguretat de la festa major de Sant Julià. Tanmateix, reiteren que es va actuar «ràpidament» quan els dos agents que es van personar a la plaça Laurèdia van advertir que la multitud havia abordat la via pública i tallat el trànsit. La resposta va ser enviar més efectius per reconduir la situació i no va ser fins aleshores que es van produir els incidents. Aleshores, van activar encara més patrulles fins a sumar una quinzena d’agents en el terreny. «La presència policial va ser contundent, però la intervenció física no», va reiterar Prieto. Tot i això, fonts policials admeten que «ningú comptava que passessin uns incidents d’aquella magnitud ni tan greus».

Silenci de les autoritats

El comunicat de la direcció de la Policia arriba nou dies després dels incidents i dies després que aquest rotatiu demanés sense èxit un posicionament oficial sobre les decisions preses per reduir el desordre públic que es va viure a Sant Julià. A falta d’un aclariment per part del cos, aquest mitjà va demanar explicacions al Ministeri de Justícia i Interior, que també va refusar donar-ne.

Actitud dels joves

Les fonts consultades reiteren que els incidents de Sant Julià van ser un «cas aïllat i puntual». Tot i això, es mostren preocupades per «l’actitud violenta i ofensiva» dels joves. «No és normal que la canalla es comporti així davant del cos de seguretat i que fins i tot s’encari contra els agents», va lamentar Prieto. El president del CFPA creu que la falta de respecte cap a l’autoritat és una «qüestió social» i que, per tant, s’ha de fer una «tasca educativa» per revertir aquesta situació. D’altra banda, va recriminar que «diversos polítics han contribuït amb les seves declaracions que la ciutadania perdi el respecte a la Policia»